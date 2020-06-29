日本女神佐佐木希諧星老公渡部建，日前爆出出軌醜聞，還喜歡選在廁所野戰，導致形象毀壞及演藝事業受到重創，如今傳出他龜縮家中近一個月足不出戶，不過有爆料指出他有計畫帶著妻兒逃亡海外，逃離這塊是非之地。

渡部建遭爆約炮出軌多女後，佐佐木希為了顧全家庭選擇原諒，並對造成的騷動向外界道歉，更強調絕對不會離婚，讓網友一面倒心疼力挺，而渡部建則是透過經紀公司坦承自己出軌犯錯，也已經暫停所有演藝活動，對此有知情人士指出，渡部建打算帶著一家人遠走海外避風頭，據悉新加坡、澳洲都是選項之一，更點出若一家人若想在國外定居，佐佐木希將只會在有工作時才會返回日本。

不過近來全球疫情肆虐，網友也嘲諷渡部建遠走海外避風頭的想法不切實際，此外渡部建爆發醜聞就躲在家中閃避媒體，這也讓佐佐木希所屬經紀公司積極勸說離婚，深怕演藝事業遭牽拖受影響，不過她仍想守護婚姻依舊不為所動。

(中時電子報)