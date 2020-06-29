彰化一名張姓人妻，去年7月間發現先生與蕭姓女子多次出遊、傳送曖昧簡訊，親吻、擁抱甚至發生性行為，一氣之下告上法院請求精神慰撫金五十萬元，彰化地院一審判蕭女賠償十萬，但張女不服上訴，但二審仍持原判，因法官認為張女收取夫40萬並立下切結，同意其交往，認為她事前已知悉並表示容忍，因此駁回上訴。

判決書指出，張姓人妻認為去年發現先生與蕭女不正常交往關係後，便提起本案件訴訟，但先生與蕭女仍相偕出遊、餐聚，罔顧其尊嚴，還公然親暱進出公共場所，甚至發生性行為，已侵害其配偶權，受到嚴重精神傷害，僅判10萬有失公允。

法官認為，張姓人妻早在去年4月向先生收取40萬元並立下切結書，同意先生與張女自由交往，並不介入、不破壞、不干涉、等放棄法律追訴權等語，綜觀上述內容，僅承諾不向張女提相姦罪等，但未記載拋棄對張女之侵權損害賠償請求權，因此民事損害賠償不受影響。

法官審酌認，蕭女與張夫不正常交往關係確實違反善良風俗，因此張姓人妻請求賠償於法有據，但張姓人妻立下切結，內容為收其夫40萬元，同意張夫與蕭女交往，不再干涉等情，認為張姓人妻事前已知悉並表示容忍，維持原判並駁回，且不得上訴。

(中時 )