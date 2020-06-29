國民黨立法院黨團昨佔領議場杯葛監察院長陳菊人事案，今早民進黨立委上午攻入立院議場，與固守主席台的國民黨立委拉扯並爆發衝突。此事引起網友熱議，還在網路上討論哪位立委的表現最亮眼。

立法院即將處理監察院人事案，國民黨不滿總統提名前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，於昨夜突襲占領議場，並向民進黨政府抗議，要求撤換陳菊。但今早民進黨立委強行攻入議場，陸續拉走占領主席台的國民黨立委，過程中雙方發生拉扯和衝突。

民進黨方面先是拉走主席台上的國民黨立委，過程中雙方拉扯推擠爆發衝突，國民黨主席江啟臣、立委洪孟楷等人被依序被拉走，洪孟楷還控訴民進黨立委對他使用暴力。之後國民黨剩下葉毓蘭、李貴敏等人繼續死守，民進黨也派出女性立委拉走她們，其中賴品妤和李貴敏還爆發肢體衝突。最後，國民黨不敵民進黨，結束占領主席台的19小時。

有網友在PTT上發文表示，今日立法院MVP他投給賴品妤一票，原因是他看到賴品妤在和藍委李貴敏之間的對抗中的表現，並詢問其他網友意見。

有些網友也認同賴品妤的戰力，「賴品妤，幹她拐子的阿姨母湯喔」、「賴品妤，超強」；有些網友則支持死守主席台的藍委葉毓蘭，「我給葉大媽」、「國民黨需要更多的葉大媽」、「今天我給葉毓蘭一票」，還有網友投給高嘉瑜，「嘉瑜吧，KMT立委看到他嘴巴一張，心跳就上升到200」、「嘉瑜，因為她只說要唱歌就結束了」。

PTT貼文。(取自PTT)

(中時電子報)