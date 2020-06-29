看準後疫情時代電商通路的成長趨勢，輪胎商紛紛跨足網路銷售服務。裕隆集團電商Wow!好站宣布，與輪胎品牌米其林（Michelin）合作，開設「Wow!好站米其林馳加旗艦館」上線，雙雄透過虛實通路的資源整合，提供消費者線上購胎、線下換胎的一條龍服務，目標要讓輪胎線上銷售業績成長五成。

裕隆集團指出，透過「Wow!好站」便利的O2O預約機制與集團價值鏈資源，結合台灣米其林五大系列近百款規格輪胎產品，及米其林全台75家的實體通路－馳加汽車服務中心，虛實結合，讓民眾不用出門就能滿足汽車售後服務需求。

為迎戰接下來的年中慶與暑假出遊旺季，以及「Wow!好站米其林馳加旗艦館」開台上線，除享提供全品項九五折起的超值優惠，「Wow好站」並加碼獨家贈送米其林寶寶玩偶、質感車用腰靠墊大放送，另有最高六期零利率、品牌等優惠，買四條輪胎再送米其林車用整理箱，為新通路造勢。

除與裕隆集團Wow!好站合作外，米其林輪胎也在購物網站PChome上開設「米其林馳加旗艦館」，近日舉辦周年慶促銷，祭出四重優惠催業績，包括全館購胎享九五折，購買四入組還加贈米其林車用整理箱；提供九款指定規格輪胎每條現折618元；ENERGY系列兩款指定規格輪胎提供限時優惠價；買兩款指定規格輪胎再加贈3％的P幣回饋。

(工商 )