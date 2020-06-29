積極投入防疫產品市場，成品布廠宏遠（1460）、加工絲廠聚隆（1466）口罩、熔噴布、防護衣產能陸續開出，可望為第三季營運帶來成長動能；宏遠指出，衣索比亞、美國廠已開始提供當地高科技口罩及防護衣用的布料及成品。聚隆指出，新增的口罩、熔噴布產線可望從7月開始投產。

逢新冠疫情衝擊，全球封國或封城，影響供應鏈生產及需求，品牌商及零售商客戶大幅砍單或延遲交貨，宏遠今年1-5月合併營收25.8億元，年衰退28.99%；聚隆累計今年1-5月營收9.65億元，較去年同期減少39.43%。

宏遠總經理葉清來指出，這次新冠疫情，是上天帶來的危機，卻是宏遠千載難逢的轉機。在一個星期內就開發出高科技口罩及防護衣用的布料及成品，如今宏遠衣索比亞廠已成為當地防疫產品國家隊的領頭羊。而宏遠美國廠也提供防疫衣及口罩用的布料，供應美國在地化的短鏈製造需求。

宏遠預期，今年的營運會在第二季的四月最落底，之後會逐月回升改善，有如NIKE的鉤鉤曲線。第三季營收將可回到去年水準，而第四季會有更好的「年增」表現。

聚隆指出，公司單片口罩機7月開始出貨，一個月240萬片；N95口罩機7月也會裝好的，單月產能120萬片。除此之外，第一台熔噴布產線，單月40噸已經量產、第二台熔噴布單月50噸、第三台熔噴布單月20噸，全部產能7月底前全開。

(工商 )