儘管第二波疫情有復燃跡象，不過保護元件廠聚鼎（6224）維持6月線上法說會的看法，第三季營運料優於第二季，下半年美系消費性品牌手機客戶在新機、穿戴裝置的PPTC重啟拉貨，車燈用散熱基板（TCB）新客戶啟動拉貨的計畫不變，新動能挹注之下，聚鼎下半年營運可望優於上半年。

聚鼎為全球第二大PPTC廠商，由於獲利穩健，公司已經連續配息十八年，今年股息重返4元水準，共發出3.2億元現金股利，並已於4月23日除息，聚鼎總計花費29個交易日完全填息，除息後股價還創下68.9元的波段新高紀錄，長期持股的投資人不僅賺到股息，也賺到價差。

聚鼎今年前五月營收達6.4億元，年增17.3％，主要因遠距工作帶動NB、PC用PPTC需求，加上手機用的PPTC營收占比提升，推升聚鼎今年第一季毛利率、營益率與去年同期相比，呈現雙率雙升，均年增約十個百分點，雖然中、美第二波新冠肺炎疫情蠢動，聚鼎仍維持6月20日線上法說會的看法，第三季營運可望優於第二季。

美系消費性手機品牌因設計改變，PPTC的平均裝置用量從一顆增為三顆，聚鼎從去年開始重回供應鏈行列，且為第一大供應商，穿戴裝置則預計從6月開始啟動拉貨，因此即使5月營收在新舊機種交替之下，導致營收表現呈現月減，但6月穿戴裝置出貨可望抵銷部分季底效應。

至於在近年衝刺的散熱基板上，今年首季營收占比約17％，以往主要應用在挖礦機上，然聚鼎經過多年努力，積極打入車燈用散熱基板供應鏈，比起PPTC營收占比逾七成，散熱基板基期相對較低，加上車用訂單續航力強，因而今年有較強勁成長幅度，法人估可望成長二～三成，明年亦有機會優於今年。

保護元件廠長年獲利穩健，興勤（2428）、聚鼎在龍頭股提升類股本益比之下，相繼擠入中高價位之林，29日股價分別收在88.4元、64.8元。

(工商 )