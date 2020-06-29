特多龍加工絲廠新昕纖（4406）29日舉行股東會；董事長莊育霖指出，積極開發的運動服飾新品已獲得運動品牌客戶採用，在去年第四季試產，原本在今年首季就可量產出貨，但受到新冠情衝擊而延後，訂單並未取消，在疫情趨緩後將陸續出貨，預期，新產品可望為營運帶來轉機。

受限於國內需求減少、產品特性及產能規模，新昕纖自2017年開始，已連續三年出現虧損。

新昕纖表示，雖然人造纖維的年成長率持續成長，但因台灣的需求在下游產業外移而逐漸減少，因此近幾年來，新昕纖積極提升特殊紗種的開發與銷售。

由於目前紡纖服飾的產業趨勢，運動休閒服飾市場的成長遠大於一般服飾市場，因此，提供運動服飾的特殊紗種，成為新昕纖開發與銷售重點，莊育霖指出，新昕纖透過策略聯盟方式與布廠緊密結合，爭取客戶的認同及服飾廠的訂單，來提升營收與獲利。

莊育霖表示，事實上，新昕纖在運動服飾領域的新品研發已有成果，去年第四季已接獲品牌客戶訂單，並開始試產、出貨試樣單。

但，因今年遇到新冠疫情衝擊，全球紡織供應鏈廠商的營運都陷入谷底，新昕纖指出，依訂單出貨時程，此新品首季就可以開始量產出貨，但因疫情因此遞延。不過，新昕纖指出，客戶並未取消訂單，只要等疫情趨緩後，就有機會重新釋單拉貨。

新昕纖指出，由於預估數量可觀，此新品獲利可期，有機會因此彌補營運虧損。

新昕纖29日的股東會，也進行董事改選，今年選出的七席董事，包括莊育霖、總經理莊晉嘉，及莊凱名、莊泓諺。獨董則為王錫榆、侯吾忠與蘇凱郁。

(工商 )