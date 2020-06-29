張與辰近期固定在YouTube頻道「張與辰 Vic Teo」分享自己翻唱的歌曲，他日前與邱勝翊（王子）合作翻唱夯劇《梨泰院Class》、《德魯納酒店》、《愛的迫降》的電視原聲帶，張與辰把3首歌重新編曲成一首4分多鐘的組曲，王子首次演唱韓文歌既興奮又緊張，張與辰誇獎王子：「錄音前做很多準備，只需稍微調整一點咬字，他在演唱歌曲時情緒轉折詮釋得很好。」兩人錄音不到2小時就順利完成。

張與辰早期曾在韓國知名經紀公司FNC受訓4個多月，對於韓文咬字掌握度具備一定的敏銳度，之前翻唱韓文歌曲，吸引韓國粉絲留言稱讚韓文唱的很好。張與辰提到演唱韓文歌，「咬字是一大挑戰，當年受訓時有專門的歌唱老師糾正唱法、咬字，能聽得懂一些，但看不懂大量韓文」；王子也表示聽到張與辰演唱的韓文歌曲相當驚艷，「與辰嗓音很成熟，韓文詮釋的很好，拿給懂韓文的朋友們聽，還以為是韓國人唱的，恰巧我最近有追一些韓劇，因此興起這次合作的念頭」。

除了音樂上的合作，兩人私下常用通訊軟體聊天，交情不錯的他們還會相互吐槽，王子透露前幾天跟張與辰要琴譜想分享給粉絲彈奏使用，張答應後卻音訊全無，隔了好幾天後才終於拿到。張與辰則說他投資的餐廳「滬上雞庄」開業一年多了，王子答應到場支持，卻因為工作忙碌至今還沒有空來光顧。兩人一來一往互不示弱。

張與辰（右）和王子翻唱韓劇歌曲。（種子音樂提供）

(中時 )