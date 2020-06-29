民視金鐘好戲《無主之子》28日首播，平均收視1.35，為同時段冠軍。演活越南籍漁工「黎文誠」的黃鐙輝，聽到收視冠軍的消息非常開心，挑大樑演出「王小蘭」的李又汝表示看到收視率真的非常感動，還對著手機尖叫落淚，她表示昨天跟著民視播出再看一次，酸甜苦辣都湧上心頭，心情非常悸動，因為知道這部戲的籌備到完成都非常不容易。

黃鐙輝表示，謝謝曾演過的所有角色，透過劇中角色的喜怒哀樂，讓他看得更細更遠更多面，特別是這次的越南移工，他們為了養家飄洋過海來台灣，做一般人不想做的工作，吃苦耐勞卻得不到應得的報酬，還常常受到歧視。他有感而發地說，現在歧視幾乎成了日常，弱勢族群也會被歧視，更何況是來自其他國家的弱勢，希望透過戲劇讓大家看到這個議題，「歧視比病毒更可怕，病毒可以被消滅，可是歧視不會」。

李又汝說昨晚播出後，粉絲增加許多東南亞的朋友，還有人用英文留言「Good Job！」鼓勵她，讓她非常開心；李又汝透露，爸爸看到孫綻登場還說「你們還找越南人來拍喔！」，讓她哭笑不得。本週迎向第二集，李又汝說「王小蘭的爆發都在這了」，跟黃鐙輝還有大老婆郭雅茹正面對決，還有跟爸爸、媽媽的家庭革命，一定會讓觀眾感動。

(中時 )