英國雙航母首度同框

英國砸了近80億美元（約2,400億台幣）打造兩艘大型傳統動力新航母，並為它們裝備了F-35B隱形戰機。

據《富比士》（Forbes）雜誌28日報導，「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母預定2021年首度部署，結束2014年英國皇家海軍將3艘冷戰時期輕航母除役後的7年空窗期。然而，英方已賣了這些輕航母上的「獵鷹」（Harrier）式戰機。

「伊莉莎白女王」號和「威爾斯親王」號（HMS Prince of Wales，R09）排水量約達7萬噸，長都超過930英尺（約283公尺）。除了美國海軍的11艘核動力超級航母外，目前是世上最大，也最現代化的航母。

理論上，這兩艘航母是英國皇家海軍整改後的核心。它們是固定翼戰機起飛，從事各種不同軍事任務的平台。不過，問題在於，英國政府花了數十億美元，打造了這兩艘航母後，就負擔不起艦載機，還有為航母護航，並提供補給的軍艦了。

此外，英國如今也沒有餘力，來負擔改造兩艘航母的費用，以支援兩棲登陸。而當初英國會刪減兩棲突擊艦「海洋」號（HMS Ocean），就是為了省出錢來造航母。英國航母部隊很空虛，至少有1名分析家認為，英國沒有航母還比較好。

據英國國家審計部（National Audit Office，NAO）說，相關的缺點數不清。兩艘航母的飛行聯隊至少該各有12架F-35B，以及12架梅林（Merlin）反潛直升機，而其中有部份將安裝洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的「鴉巢」（Crowsnest）預警雷達。

不過，據審計部說，由於新型「鴉巢」系統慢了18個月，將影響航母打擊群錢兩年的戰力。英國國防部沒有效監督與洛馬的合約。雖然先前就出了問題，但無論國防部和洛馬都沒注意到，承包商缺乏進度，一直到拖得太晚，沒辦法按目標日期交付才察覺。

另一方面，英國國防部在採購F-35上也是慢吞吞。從2015年起，英國就想買138架「閃電II」（Lightning II）戰機，一路維持航母打擊軍事作業到2060年代。最初英國國防部訂購了48架，但沒承諾要買更多。此外，為了因應更廣泛的財務壓力，英國會延後1年，在2025年接收48架中的7架戰機。

2019年11月時，英國國防部因顧慮經費，暫停為打造3艘新補給艦招標，把整個時程拖延了18－36個月。而現有的補給艦將在2028年退役，目前還不確定，屆時第一艘新艦能不能及時執行任務。

此外，1支英國航母打擊群至少需要1艘用來反潛的巡防艦，以及1艘用以防空的驅逐艦。然而，英國只有13艘老舊的23型巡防艦，還有6艘45型驅逐艦。而那些舊型巡防艦預定要從2023年起退役，但汰換的新式26型巡防艦卻要到2027年才會服役。

英國海軍打算買8艘26型巡防艦，還有至少5艘31型巡防艦。然而，31型缺乏主要的反潛系統。換句話說，從2020年代中起，英國航母就可能很容易遭受潛艦攻擊。

(中時電子報)