中信兄弟以2場勝差領先樂天桃猿暫居龍頭，目前已拿下29勝，隨著上半季要進入尾聲，戰況也越來越白熱化，明日象猿大戰若兄弟再勝利，將達到30勝奪冠指標，過去中職歷史，率先達到30勝的球隊，高達94.7%的機率能奪半季冠軍。

兄弟想拿30勝，還得先過桃猿這關，明日起兩隊2連戰，桃猿主場派出對兄弟特別拿手的洋投卡本特先發，兄弟則由土投廖乙忠出征。卡本特本季4場先發對上兄弟拿下2勝1敗，自責分率低至僅0.98，兄弟對他相當苦手，且近2場都在週日「天王山之戰」中拿下關鍵勝利，助猿隊搶回龍頭寶座，這次卡本特再扛重擔，要助猿隊拉近勝差。

卡本特近2場先發對兄弟都投7局，合計僅被敲12支安打、失2分，共丟出14次三振，「猛象」打線尚未從他手中開轟過，遇到他打線就熄火，可說是猿隊的「兄弟殺手」。

而兄弟洋投雖然都有做好在爭冠期投一休四的準備，不過仍在明日推出土投廖乙忠按正常輪值先發，他本季對上樂天3場先發吞2敗，自責分率是偏高的5.06。尤其他近2戰先發對樂天都吞敗，12日6.1局被敲8支安打、失4分；21日投5.2局被敲6安、失6分(5分自責)，近況不太理想。

(中時 )