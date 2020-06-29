宜蘭市「烏肉糊紙店」是宜蘭縣僅存的糊紙店，第三代傳人蔡奇男雖然精通糊紙藝術，但他坦言傳承不易，宜蘭市鄂王社區將在7、8月舉辦宜蘭舊城傳統紙藝傳承講座、體驗活動，盼能讓民眾一窺早期的傳統與文化。

宜蘭市鄂王社區在文化部文化資產局文資學院的指導下，舉辦7場講座和體驗活動，烏肉糊紙店第三代傳人蔡奇男，蔡奇男也是其中一場講座的講師，而糊紙作品主要用在廟宇慶典或祭祀人偶等用途。

蔡奇男表示，隨時代變遷糊紙幾乎沒有銷量，因為必須兼顧到現實生活，傳承上相當困難；如何讓紙張不破又紮緊竹子，中間的手感必須自己體會才行，過程還要動腦，例如有客戶請他做腳踏車、機車，不單單是手藝好，還得花腦筋才能做得維妙維肖。

宜蘭市長江聰淵表示，鄂王社區就有蓪草、彩繪等工藝，並通過宜蘭縣無形文化資產的審查，現在也要力推讓蔡奇男的技藝登錄為宜蘭無形文化資產；傳承雖然困難，但希望舊城百工的技藝、手藝能好好保存，甚至能成為課程教材，為文化傳承來努力。

(中時 )