台南市因全年日照充足，成為全台推動太陽光電的最佳城市，台南市議會3月起響應太陽能發電，在屋頂添置528塊太陽能板，成為南部7縣市率先添置太陽光電板的市議會。

蔡英文政府持續推動綠能政策，台南市日照量全台第一，即以太陽能發電為綠能主力，台南市議會今年在屋頂添置528塊太陽能板，每年發電21萬度，正值炎炎夏季，台南市議會不必擔心電費超標，每月還可獲售電回饋金1萬多元。

台南市議長郭信良表示，台灣地小人稠，本該多使用綠電，早日讓台灣成為非核家園。台南市議會去年起在屋頂招租設置太陽能光電，不花一分錢，讓廠商承租太陽能板，還需給予議會售電後的回饋金。

台南市議會今年3月裝設太陽能板後，發電功效超出預估，市議會總務組說明，議會太陽能模組3月19日開始發電，3個月來累積發電已7萬6826.4度，議會收到第1筆回饋金為3萬4127元，平均每月回饋金1萬多元。

依照每天日照3.8小時計算，台南市議會的太陽能模組每天可發電589度，減碳量達12萬4933公斤，約1萬411棵樹的碳吸收量，且屋頂裝設太陽能板後，還能降低議會室內溫度3至5度，間接節省空調費用。

(中時 )