美國疫情似有復燃跡象，加上與歐洲貿易出現變數，股票市場承壓。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周在疫情升溫的影響下，美股單周淨流出約65.83億美元，其餘地區除非洲與中東也呈現微幅淨流出外，包括亞洲、已開發歐洲及全球新興市場股市資金則為淨流入狀態，全球資金走勢分歧。

台新投顧副總黃文清表示，今天台股大跌，最主要原因是來自國際疫情急遽攀高，2次疫情看起來來勢洶洶，全球確診人數超過千萬，尤其是以美洲地區為主，不管是北美跟南美，美國跟巴西的疫情都急遽攀高，我們也看到，美國Apple Store等店面都開始關店，這會對接下來景氣的預測變化相對擔憂，終端需求是不是又會因此受到影響，這會是市場上比較需要注意的觀察重點。

不過黃文清認為，短期震盪在本周、尤其上半周是難免的，面臨到美股這麼大的跌幅，但是從資金行情，或是參與除息的意願，乃至於旺季的期待，並沒有太大的改變。換句話說，回檔整理過後，還是有機會再往上走高；包括新台幣這波相對強勢，資金回流，參與除息後的填息行情仍可期待。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股24日開高走高，早盤一度攻上11700關卡，隨後在蘋概及IC設計族群支撐下維持高檔整理態勢，終場微幅上揚並收在11660.68點，成交量為1369.56億元，量能在連假前小幅收窄。

新台幣匯價今天震幅擴大至2角，盤中最高匯價為29.46元，最低29.66元。由於季底及月底出口商作帳，以及延遲報稅等因素影響，使今天新台幣升值力道相當強勁，但尾盤特定買盤進場，再將匯價壓回，以29.625元作收，僅小升1.5分。

廖哲宏表示，雖疫情因素未全消散，但在各國央行貨幣政策下帶來的充沛資金，對近期台股形成重要支撐。此外，各國政府在財政政策上的推動也帶來了許多新的機會，如中國政府近期大力推展的新基建，便推升了5G及資訊網路及背後科技產業的成長引擎；而台灣則是在疫情相對受控及將於7月登場的三倍券帶動下，消費力道有望提升。

從基本面來看，在疫情與華為禁令兩大利空仍壟罩的狀況下，仍有許多如需求持續成長的5G手機、搭載率提升的mini-LED、受到中國積極發展半導體帶動的台灣半導體市發展等相對明確的成長機會，可帶動企業獲利成長，成為相關族群往後的成長動能。

展望後市，廖哲宏指出，中美歐可能出現的第二波疫情、國際貿易衝突等為接下來需關注的主要風險，然而受惠各國央行寬鬆政策與資金充沛、長期趨勢如5G及新規格如mini-LED的成長動能下，加上接下來多數公司陸續進行除息，預期台股投資在選股不選市下仍充滿機會，可正面看待。

(時報資訊)