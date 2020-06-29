新冠病毒除重創旅遊業、航空業外，國際郵輪也嚴重受創。隨著國內解封，雄獅旅遊今日宣布與星夢郵輪合作，推出澎湖、金門、馬祖跳島行程。交通部長林佳龍表示，跳島行程符合交通部推動的藍色公路10年計畫，而且一次解決交通及住宿問題。

雄獅旅遊29日舉行記者會，宣布將推出星夢遊輪「探索夢號」國內跳島4天行程，預計8月2日起至9月2日，每周日從基隆港出發，行經澎湖、金門或馬祖，共5航次，一次體驗澎湖花火節、金門戰地風光、馬祖藍眼淚。交通部長林佳龍、基隆市長林右昌等均受邀出席。

雄獅董事長王文傑說，全球郵輪在台灣開始復航，何等的大事；堅信台灣出境消費力8000億元的成長引擎，必能推動台灣觀光旅遊休閒產業質與量必然同步提升，當然需要政府有效領導、政策擘劃，更需要中央跟地方政府共同參與，最重要是相關業者共同努力，迎接8000億元的推動。

交通部長林佳龍說，郵輪跳島旅遊除了符合交通部跳島郵輪政策跟發展藍色公路的方向外，剛好可解決這次國旅塞車問題，郵輪在海上不會塞車，金馬澎的旅館可能容納不下那麼多人，一次解決交通及住宿問題；郵輪開到港口所有問題都解決了，只要上去消費，是一個非常好的解決方案。

基隆市長林右昌說，基隆港已接到疾管單位的通知，「探索夢號」將於明早8時許到基隆港，船上有588位船員，其中有538位須下船，到北北基的檢疫旅館做14天檢疫隔離。

「探索夢號」可載客量3630人，在總量控管下以50％為上限，安排住有窗戶的海景房，並安排22間負壓艙房，2人同行，每人含稅約1萬元，第3人及第4人半價，等同於4人同行，每人含稅約8000元。

(中時 )