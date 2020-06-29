氣象局指出，因太平洋高壓及西南風沉降影響，全台都是晴朗炎熱天氣，台北因盆地效應，下午1時15分，氣溫飆升到38.9度，是台北氣象站設站124年來，6月最高溫，連帶用電量也再度飆升。

台電表示，今（29）日最高用電量於下午13點44分達到3635.1萬瓩，是今年以來用電量第四高，今日備轉容量約401.4萬瓩，備轉容量率約11.04%，維持供電充裕綠燈。

2020年用電量排名：（截至6/29）1.6/24 3716.9萬瓩、2.6/23 3684.7萬瓩、3.6/22 3662.7萬瓩、4.6/29 3635.1萬瓩 (今天)、5.6/19 3634.0萬瓩。

歷史6月用電量排名：（截至2020/6/29）1.2020/6/24 3716.9萬瓩、2.2020/6/23 3684.7萬瓩、3.2020/6/22 3662.7萬瓩、4.2020/6/29 3635.1萬瓩 (今天)、5.2020/6/19 3634.0萬瓩。

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