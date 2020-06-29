高雄可分割地上權住宅興建之後，追趕永信建設，成為南台灣地上權最大咖的上揚國際建築團隊董事長林聰麟，在端午節連假期間，售出17戶的「河堤世界」地上權住宅，29日也出手搶奪財政部國產署南區分署的地上權土地，不過，每坪只出價15.45萬元，輸給名軒開發，林聰麟表示，以得標價格推估，地上權住宅的售價要突破18萬了。

林聰麟29日指出，29日競標鳳山福誠段2,725.92坪「住三-1」地上權土地，排名第二名的百佳利建設，就是他與白天鵝開發合資的公司，百佳利出價每坪15.45萬元，輸給第一名的名軒開發每坪22.12萬元。

「沒想到會殺出程咬金」，他說，原本預估只有永信建設會出手，沒想到，麗寶集團的名軒開發，出價達每坪22.12萬元。

林聰麟表示，投標之前，試算如果得標，推出可分割地上權住宅，每坪售價大約每坪16.5萬元，如以地價每坪22.12萬元推估，售價可能要突破每坪18萬元了。

他說，建商搶標地上權建地，主要是「買不到所有權土地」，因為，一般建地漲到太貴了，相對地，地上權建地變得便宜了。

此外，地上權住宅市場接受度也已增加，林聰麟表示，在端午節連假期間，上揚國際建築團隊推出的「河堤世界」地上權住宅，便售出17戶，他是股東之一的岡山「藏富市」透天地上權，也賣了2戶，全案只剩3戶，他有參興投資的其它地上權建案，包括「銳揚傳家寶」、「銳揚國寶」、以及台南的「上揚國寶」，都已完銷。

(工商 )