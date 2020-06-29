富蘭克林證券投顧指出，美國人口最多的加、德及佛州新冠病毒單日確診數創新高，致使官方暫緩解封，同時美國通過針對中國官員的簽證禁令，並考慮對歐洲商品課稅，加上國際貨幣基金（IMF）警告股市可能再度崩跌，掩蓋採購經理指數（PMI）數據反彈和刺激法案消息利多，拖累近週全球股市崩跌，近周資金淨流入以固定收益型ETF為主。

富蘭克林證券投顧指出，據統計，截至6月26日為止，過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近周淨流出52.2億美元。

其中，主要流出美國及中國股票型ETF，近周資金分別淨流出59.5億、28.3億美元，全球股票型ETF資金維持小幅淨流入4.2億美元，歐洲股票型ETF資金轉為淨流出0.9億美元，日本股票型ETF資金淨流入規模增加至17.2億美元，新興市場股票型ETF近周資金淨流入9.0億美元。

6月除中國股票型ETF大舉流出100.7億美元外，其他市場股票型ETF資金均為淨流入，以美國股票型ETF淨流入235.6億美元居冠。過去一周整體固定收益型ETF資金淨流入84.2億美元。

其中，資金主要流入美國債券型ETF，資金淨流入83.5億美元，全球債券型ETF資金資金淨流入11.5億美元，歐洲債券型ETF資金資金轉為小幅淨流出6.4億美元，新興市場債券ETF資金轉為淨流入2.2億美元，新興當地貨幣型債券ETF淨流出6.1億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近周資金淨流入98.9億美元，規模持續擴大，高收益債券ETF資金轉為淨流出11.0億美元，6月除新興市場當地貨幣債券型ETF外，均呈現淨流入，以美國固定收益型ETF流入規模最多。

(工商 )