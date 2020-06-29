美國田納西州亨利縣（Henry County）警方接獲一通虐待動物的匿名檢舉，之後便前往現場竟行救援，沒想到竟發現一名1歲半的小男童也被關在狗籠內，且他周圍都是蛇和老鼠，其中一條蛇還長達3公尺，相當危險，目前警方已將男童的母親、繼父和祖父逮捕。

綜合外媒報導，亨利縣警方接獲虐待動物的匿名檢舉後，立刻前往通報地點，現場竟發現有一名1歲半的小男童被關在蛇鼠包圍的狗籠中，裡面還有一條長達3公尺的危險巨蟒；當他們將籠子抬起時，尿騷味直接竄出，且還有多條蟲從籠子下鑽出，籠子內完全不見任何屬於男童的物品，因此警方推測，小男孩應該從出生後就住在籠子內。

（圖／翻攝Henry County Sheriff`s Office）

警方還在現場找到了8條蛇、56條狗、10隻兔子、86隻小雞、1隻守宮、4隻鸚鵡、3隻貓、1隻雉雞、3隻蜜袋鼯，以及531隻的老鼠和倉鼠，共有700隻動物生活在環境如此糟糕的地方，其中幾隻已經死亡。

此外，警方還在現場現127株大麻和7隻槍，男童的42歲母親希瑟（HeatherScarbough）、46歲繼父湯瑪斯（ThomasJefferson Brown）、62歲爺爺查爾斯（Charles Brown）警方逮捕，並遭指控虐待兒童、虐待動物、製造毒品等罪行。

目前男童被安置在兒童服務部的機構，動物們則是經過獸醫檢查後，會被送往動物救援中心等待康復。

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(中時電子報)