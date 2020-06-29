張男1月9日在私人臉書、IG公開貼出美腿照，表示只要韓粉不投票，就免費提供一次性服務。（取自網路／袁庭堯高雄傳真）

賄選花招百出，「性交易」換選票倒是罕見。跨性別張姓男子今年1月總統大選前，在臉書、IG貼文表示「只要韓粉不去投票，我將無償提供一次難忘的性服務」。高雄地院29日首度開庭，張男強調這只是政治立場的表態，想「用身體的不快樂，交換更重要的東西」，事後相當後悔。法官表示此案涉重罪，將由三名法官合議判定張男是否踩到選罷法紅線。

36歲的張男1月9日在私人臉書、IG公開貼文，表示「實在是沒招了，能為國家貢獻的專長或影響力也不夠...那就這樣吧！」貼文內指出「如果你是韓粉（需提出各種社群媒體的發言或發文佐證），只要能1月11日不去投票（需將身分證寄至指定的地點，我會拒簽收原址退回），我將無償提供一次一定令你難忘的性服務」。

張男貼文一出，立刻遭到大量轉載，還被人檢舉疑似賄選，高雄地檢署也依總統副總統選舉罷免法將他起訴。

開庭時，女法官先問張男「是不是用張女士來稱呼妳，會比較自在？」張男點頭同意。

「所以妳上傳這篇文章的目的，是要使韓國瑜無法順利當選總統？」法官詢問張男，當時是否確實想以性服務交換韓粉不投票，張男不否認，但她澄清並不知道此舉可能涉嫌賄選買票。

張男解釋，身為一個跨性別者，認為重視自由、開放、性別議題的執政者，才能帶來自己想要的社會樣貌。總統大選投票前夕，她臉書上的同溫層、好友都奮力地傳達自己的政治立場。受到感召的她，也思考該怎麼做、可以喚起社會對政治的重視。

「我知道這樣很不可理喻...」張男強調，當時的想法是類似在立法院前靜坐、下跪、絕食等激烈手段，想傳達自己「願意用身體的不快樂，去交換某一種更重要的信念」。

張男表示，貼文一出，隔天睡醒發現超多人私訊她，她相當驚慌、不知所措，開始動搖。張男強調，雖然她的發文設定為公開，但原本目的只是希望自己堅定的政治立場被朋友關心，沒想到最後私訊她的全都是不認識的網友，她承認整件事情沒有想好、想清楚。

張男目前從事服務業，當庭也提出在職證明書，證明自己有正當職業。律師表示，張男並無前科，也坦承客觀犯行，犯後態度良好。希望法官從輕量刑或判緩刑。

法官表示，張男的行為涉及《總統副總統選舉罷免法》，罪刑較重，將會由三位法官合議審理判定。

(中時 )