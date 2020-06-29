九族文化村西班牙海岸，享受夏日衝浪的清涼。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村配合觀光局安心旅遊自由行，從7月1日開始的19歲以下免費入園專案，推出「致青春遊九族」3大好康優惠，號稱門票、吃、喝、玩、樂通通免費，再送總獎額500萬元摸彩券，最大獎賓士汽車；2001年7月1日以後出生者，只要帶身分證或健保卡，並填妥資料即可免費入園。

九族文化村經理黃瑞奇表示，暑假期間19歲以上遊客也特價，只要650元（原價850元），博愛票420元。每個人都隨票贈送摸彩券，有機會把賓士A180開回家，獎品還有光陽125機車、iphone 11、ipad、airpod、segway平衡車滑板車、Asus筆電、Switch、PS4、捷安特腳踏車等共330多個獎項。

九族還推出適用振興券的套票組合，分別可以用700元買到價值1250元的特票組合、或是500元買到價值770元的套票組合；針對致青春的免費入園專案者，提供加價購日月潭纜車半價優惠。

黃瑞奇表示，園區在西班牙海岸推出西班嗄舞蹈雜耍大驚奇、拍美照IG打卡抽大獎、及西班牙熱情風華活動。

另外，創建於1988年的九族文化獎大賽，今年回到雕塑大賽主題，首獎100萬元獎金，向所有的雕塑藝術創作高手徵件；暑假期間，在西班牙海岸3樓景觀屋頂展覽廳，展出囊括第1屆和第2屆九族文化獎首獎得主許禮憲、和他的門生張家銘的代表作。

(中時 )