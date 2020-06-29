嘉義市民族國小畢業生蔡友荃（中）由蔡媽媽（左）陪同領獎，校長查顯良（右二）稱許。（廖素慧攝）

嘉義市29日舉行108學年度國民中小學應屆畢業生市長獎暨議長獎頒獎典禮，市長獎得主231人、議長獎227人，世賢國小許恩碩克服雙耳重度聽障礙、民族國小蔡友荃是唐寶寶，2人勤奮向學有佳績，獲市長黃敏惠頒發市長獎鼓勵。

世賢國小教務主任張碧芳說，許恩碩念普通班，因罹患先天性雙耳重度聽障，自幼怕生，念國小後陸續動2次手術裝電子耳改善聽力，加上老師鼓勵，同學友善，父母親諄諄善誘，他逐漸敞開心胸，和同學打成一片，人緣好，學習力佳，學業成績就名列前茅。

蔡友荃念特教班，父親為照顧他及家庭生活，辭掉工作創業，開「食在鮮」烘焙坊，教育友荃個性體貼有禮，生活學習表現受肯定，曾獲得模範兒童、品德小天使等殊榮，友荃獲頒獎助學金，也回饋給學校特教班購買軟墊，建置特教班安全的活動空間。

民生國中一對龍鳳胎兄妹林祐平、林祐安同獲市長獎，他們讀不同班，但彼此切磋課業，祐平喜愛數理，通過嘉中科學班初試，祐安文科成績好，會考作文6級分。

黃敏惠市長分別送《黑洞捕手》、《快樂少年─林良爺爺的智慧存摺》這2本書給國中、國小畢業生，期勉學子學習快樂生活，勇敢追尋夢想。

黃敏惠表示，人不會永遠都快樂，但透過作者林良爺爺與少年誠摯對話，希望能幫助孩子們思考、領略生活的智慧與美好；《黑洞捕手》敘述人類史上第1張黑洞照片誕生，作者陳明堂博士訴說25年來帶著團隊探索宇宙，追尋夢想的艱辛及美好。

(中時 )