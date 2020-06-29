◎十大政治領袖榜首 侯友宜：我沒有做很好

媒體民調10大政治領袖排行，侯友宜排名第一，新北市長侯友宜今受訪與接受總質詢時表示，謝謝大家給他的鼓勵、鞭策，他沒有做得很好，如果做得好，議員就不會有這麼多問題要問他。

◎吃不到雞腿便當！氣候異常影響蛋雞、肉雞產量

彰化社頭知名鐵道主題餐廳福井食堂，近日店內的招牌雞腿便當，因雞腿供應商交不出國產雞肉，讓老闆的雞腿便當沒法賣，中華民國養雞協會理事長陳國村說，近日因天氣炎熱，母雞不產蛋，導致肉雞減產，進而使國產肉雞價格上揚，這種情況估計會再持續一陣子。

◎桃院男法官涉偷拍 遭送法官評鑑會

桃園地院蔡姓男法官涉嫌竊錄同辦公室曾姓女法官的私訊聊天內容，桃園地院2度召開自律委員會，認定蔡姓法官言行不檢、且情節重大，已違反法官倫理規範，29日決議送法官評鑑委員會評鑑，未來若桃檢有任何新事證，也將併送評鑑，最重恐遭撤職。

◎搶三倍券商機 三好酒店買住送吃超便宜

雲林斗六市三好國際酒店配合振興三倍券，推出入住送餐飲好康專案，麵包雞套餐市價3883元，特價3000元，讓大家好食、好宿，負擔好輕鬆。7月1日起入住送餐飲抵用券500元，平日經典雙人房市價7800元，優惠特價2980元，搭配自由行住宿優惠，等同只要1980元即可入住，飯店還送500元館內用餐、伴手禮抵用金，食、宿很省大。

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