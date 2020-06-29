太平山國家森林遊樂區原僅有假日國光客運行駛入園，為增加遊客利用大眾運輸及分流假日人潮，林務局羅東林區管理處、宜蘭縣政府及國光客運三方合作，在平日增加一班次客運專車，由於廣受旅客好評，原試辦到6月底，將延長到明年12月31日。

羅東林管處表示，在平日搭乘太平山客運專車，可享門票全票100元優惠價，可預購上午11時30分車次的蹦蹦車車位，預計9月中旬開放的鳩之澤大眾池，可享50元泡湯優惠價，假日搭國光客運1750號公車也享有門票、泡湯優惠。

羅東林管處表示，見晴懷古步道被譽為全球最美28條小路之一，深受民眾喜愛，因步道口離太平山莊尚有3公里路程，為友善遊客規畫太平山一日遊，因此新增見晴懷古步道停靠站牌。

宜蘭到太平山全票單程票價243元，來回486元，因應鳩之澤溫泉聯外道路邊坡復建工程施作，暫停營運至9月中旬，客運專車路線暫時不停靠鳩之澤，因此讓遊客能多停留於太平山遊憩，平日客運專車延後至下午3時發車返程。

(中時 )