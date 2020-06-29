基因檢測大廠金萬林（6645）29日舉行股東會，董事長陳惠娥表示，上半年因新冠疫情延遲公司部分市場推展計劃，不過，新冠病毒核酸檢測自動判讀套件已在5月初通過歐盟CE認證，並由客戶PacGenomics以金萬林開發的檢測試劑向美國FDA申請緊急使用授權（EUA LAB）在5月下旬通過，現亦接獲衛福部外銷專用查驗登記通過，最快7月初領證後即可陸續出貨至海外包含美國、南美洲等地的客戶，下半年營運可望逐步拉升。

金萬林主要業務為代理國際知名大廠的儀器及設備，供國內各學術、研究機構及各大生技廠商新藥研發所需，目前主要代理 Applied Biosystems、Beckman Coulter、PerkinElmer、DNASTAR、IFI、BPS 、ProteinSimple等數十家國際品牌。

強化長期動能，金萬林近年積極佈局精準醫療市場，推出以精準癌症基因檢測及伴隨式醫療檢測提供醫生臨床診斷精準用藥、以及遺傳性癌症基因檢測則可提供預防性治療。另投入「次世代健檢服務」經營亞健康者的照護，初期推出「GoL Life」非侵入性體質評估檢測服務；檢測項目包括癌症、糖尿病、高血壓、免疫系統等基因項目及專業諮詢。

金萬林指出，癌症檢測產品已受國內部分大型醫院採用，自有品牌「GoL Life」疾病風險基因檢測產品亦與國內醫療機構與健診院所合作；在海外市場部分則於今年初與美國Arbelos Genomics及加州醫檢機構陸續啟動合作，目前因疫情而改以優先推展新冠病毒核酸檢測前置認證，待疫情緩和即可快速切入與金萬林之精準醫學檢測合作項目。

此外，金萬林股東會進行董事及獨立董事全面改選，新任董事包括高譽企業（代表人：陳惠娥）、吳品聰、吳品祥、洪瑩儒、林有忠、陳建宇，獨立董事為劉席瑋、黃瑞祥及鄭明松；其中，本屆新任董事陳建宇為美國醫學博士，在加州醫界有深厚人脈，將有助強化金萬林在美國市場營運推展能量。

(工商 )