憲法法庭明天（30日）將針對《黨產條例》釋憲案進行言詞辯論，婦聯總會本月24日正式向司法院大法官會議提呈陳報狀，建請司法院秉持嚴格審查參與大法官中立性的慣例，敦促許宗力、蔡宗珍及黃瑞明 3位大法官自請迴避，但當天2小時內即遭司法院駁回。婦聯總會今天以依法參加釋憲案之實質當事人身分，正式聲請許宗力等3位大法官，不得參與審理及決定108年度憲三字第9號釋憲案。

明天的憲法法庭開庭辯論，包含《黨產條例》是否屬於個案立法等。婦聯總會因遭黨產會認定為國民黨附隨組織，凍結99.3％資產，本月初獲司法院同意參加這場憲法法庭言詞辯論。

婦聯總會表示，經律師團研究發現，大法官許宗力、蔡宗珍在民國90 到91年間，多次參與法務部「制訂特別法清查及處理政黨財產相關事宜」會議，且多次公開以論文、訪問方式捍衛《黨產條例》，顯有不利於聲請人的既定立場，與其中立執行職務恐有衝突，建請2人自行迴避。

此外，黃瑞明大法官為《黨產條例》提案人、時任立委尤美女之配偶，尤美女在立法過程支持《黨產條例》的發言及投票紀錄，載明於立法院公報；婦聯會認為，依大法官案件審理法第3條準用《民事訴訟法》第32條第1項第1款「法官之配偶為該訴訟事件之當事人者，法官應自行迴避」之規定，黃瑞明大法官也不應參與本件釋憲案。

婦聯總會說，迴避，是大法官維護司法公正性以及人民信賴的重要制度設計。依已通過的《憲法訴訟法》第9、10、11條條文，迴避可分：當然迴避、被聲請迴避、自行迴避，其中自行迴避是以最高道德標準、自我謙抑的作法。婦聯總會在端午節前夕提出「釋憲陳報狀」，原本期待3位大法官，能依《憲法訴訟法》第11條最高標準的精神自行迴避，不料3人完全忽視瓜田李下之嫌，更無視對司法公信力的貽害。

婦聯總會不得已於今天進一步提呈「聲請迴避狀」，依《大法官審理案件法》準用《行政訴訟法》其第19條準用《民事訴訟法》第32、33 條規定，希望司法院能尊重程序正義，以「足認其執行職務有偏頗之虞者即為已足」為標準，使被聲請迴避的大法官不參與此次釋憲案，以維護司法院公正的形象，成為法治國的優良憲政慣例。

對於上周的陳報狀遭司法院以「婦聯總會並非釋憲案當事人」為由而程序駁回，律師團表示，上周的「陳報狀」係建請司法院促使三位大法官自行迴避，既非聲請、何來准駁？且 108年度憲三字第9號釋憲案雖是由法院提出，但依《行政訴訟法》23 條規定，當事人包含原告、被告、及依法參加訴訟之人。

婦聯總會表示，該會曾自行提出對《黨產條例》的釋憲案，這次既經司法院准予參與，且釋憲結果會對該會產生法律上利害關係，當然是依法參加的實質當事人，聲請迴避是合法權力且責無旁貸。

(中時 )