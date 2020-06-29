地主將土地提供公所做為公有停車場使用，但恰好是出入口位置，無法畫設停車格，因此就近以停車棚占位，引發民眾不滿。（莊曜聰攝）

台南市西港區菜市場旁的一處公有停車場，近來有民眾發現其中一個停車格遭人用帆布停車棚占位，拍照後上傳臉書社團，有人批評沒有公德心，有人則說是「高級停車位」，不怕車子風吹日曬，引發議論；西港區公所指出，停車場內包含私人土地，之前提供公所無償使用，想要停車才會有此行為，但觀感不佳，區公所將與地主溝通，希望盡速將停車棚撤除。

這處位於西港公有零售市場旁的停車場約有近30個車位，多半為市場攤商及鄰近居民使用，端午連假期間返鄉民眾多，一位難求，有人發現角落停車格遭到占位，離譜行徑讓人傻眼，將照片PO上臉書「我是西港人」社團專頁，引發不少負評，但也有人認為有特殊原因，不然怎麼會如此明目張膽。

西港區公所農業及建設課長徐明慶說，經過查詢，該處為公有設施地，但有16坪的角地部分屬私人建地，並非公有設施預定地，無法徵收，多年前設置停車場時為保持區塊完整，取得地主同意後提供公所使用，一併畫設停車格，地主也會停放使用。

據了解，這塊私人土地洽好位於停車場出入口位置，無法畫設停車格，因此區公所原則同意地主能停放其他車位，但不能用固定物品占位，現在設置車棚的狀況造成觀感不佳，將與地主溝通，盡速撤除，並考量以其他方式保障民眾及地主雙方權益。

(中時 )