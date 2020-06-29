桃園縣觀塘工業區開發計畫環評通過，開發單位2017年間變更為中油公司。去年，大潭藻礁有白海豚現蹤，環保團體因此找來當地居民，循序提起行政訴訟，請求重啟環評，但台北高等行政法院今判環團敗訴，可上訴。

環團提告主張，自從發現白海豚後，已出現新事實、新事證，但中油沒有提出因應對策或環差分析，直接把303個沉箱放入海中，搗毀白海豚的家，請求重啟歷年來通過的7次環評審查，以及將開發單位變更成中油的行政處分。

北高行認為，環團請求重啟的7次環評處分，是環保署於1997年至2004年間作成，環團卻於2017年、2019年間申請重啟，已逾法定救濟期限5年，因此不得申請程序重開。

另外，環保署2017年4月7日同意變更開發單位，環團申請重啟雖未逾5年期限，但白海豚出沒的證據是在變更後才作成，不屬於《行政程序法》所指「新證據」，且對當地居民真正有影響的，是環評是否通過，而非變更開發單位與否，就算撤銷變更處分，也不會作成對居民更有利的處分，故駁回聲請。

(中時 )