為避免農忙時期鄉間產業道路，因為沾滿農田汙泥的農機沿路掉落爛泥巴，影響騎士行車安全，彰化縣政府今年起加大勸導與取締開罰力道，要求農民和代耕業者，作業後確實在田邊先將汙泥清洗乾淨才能再上路。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣一期稻作已進入收割期，彰化縣政府呼籲農友、代耕業者務必先清洗乾淨再開上路，避免成為鄉間「騎士殺手」；今年起農業處、環保局亦聯手將加強勸導、並執行取締開罰。

彰化縣是農業大縣，根據農業處統計，已掛牌的合法耕耘機、曳引機和插秧機，合計共3755台，為數不少，每到插秧、收割的農忙時期，農機下田翻土、插秧後直接開上路，鄉間產業道路成為爛泥巴路，常害得不少趕上、下班的騎士，機車輪胎打滑失控、慘摔「犁田」，多數求償無門。

為大力改善此現象，年初起環保局和農業處聯手加強宣導與裁罰力道，透過各鄉鎮市公所、直接前往田間，主動向農友和代耕業者當面宣導，上半年總計開出45件田間勸導單；另2件道路違規依違反《廢棄物清理法》處行為人1200元以上、6000元以下罰鍰。

農業處農務暨植物保護科長黃松欽指出，農機具車牌雖由農業處核發，但違規則分別由警察和環保單位依相關法規辦理，因現行法令並未硬性規定大型農機具須由營業用大貨車載運，才導致農機直接開上路趴趴走，需要教育農民與業者正確觀念並養成習慣，在田間將汙泥清洗乾淨再上路，確保道路使用者安全。

環保局強調，今年田間實地勸導成效還不錯，多數農友都願意當面清潔農機後再開上路，盼能否持續並養成習慣；呼籲民眾若發現農耕機邊開邊掉土堆行為，可撥打24小時免付費環保陳情專線0800066666報案，一經查獲汙染地面事實，就將依《廢棄物清理法》對行為人開罰。

(中時 )