日本東京都政府28日宣布，新增60件新冠肺炎確診病例，超越前1日（27日）的57件，這是解除緊急狀態後，連續2日創下單日新高。全國周日新增確診共113人，也創下解除緊急狀態後的新高。不過，內閣官房長官菅義偉表示，暫未考慮再次發布緊急狀態宣言。

東京的新增患者中，33人為20多歲，12人為30多歲，合計佔整體7成以上。夜店相關患者達31人，佔一半左右，包括18名男公關；家庭感染佔4人；另有多人因與朋友聚餐染疫，39人感染路徑不明。最近當地的單日新增確診持續保持50人左右，雖然沒有重症患者，但其中不少是無症狀患者。迄今全國已累計約1.9萬人染疫，其中近千人病故。

內閣官房長官菅義偉29日早上在記者會上表示，以東京為中心的多地持續出現新曾患者，當局將積極針對密切接觸者進行檢測。但他表示，暫時沒有考慮再次發布緊急狀態宣言，或限制與其他地區的往來。

東京都負責人則否認出現第二波疫情的可能性，呼籲民眾繼續防疫。東京迪士尼樂園7月1日將重開，園方表示，雖然會要求遊客戴口罩，但考慮到天氣炎熱，與他人保持社交距離就可以不戴口罩。

鄰國南韓周日則新增42件病例，累計12,757人染疫，其中282人死亡。雖然新增較前1日稍微減少，但以首都圈教會為中心的集體感染持續發生，其中首爾市冠岳區1間教會累計27人確診，京畿道安陽市另1個教會累計18人確診。加上境外輸入病例連日出現兩位數增長，疫情不容樂觀。

(中時 )