欣興電子（3037）29日凌晨發生部分資通訊系統疑似受到病毒感染，公司表示，已與防毒駭公司進行查核作業並控制中，但起因、影響範圍等都還在評估當中，初步研判不至於對生產造成影響，但實際情況仍要等釐清之後再進一步說明。

(工商 )