疑遭電腦病毒感染 欣興：控制評估中 17:422020/06/29 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣興電子（3037）29日凌晨發生部分資通訊系統疑似受到病毒感染，公司表示，已與防毒駭公司進行查核作業並控制中，但起因、影響範圍等都還在評估當中，初步研判不至於對生產造成影響，但實際情況仍要等釐清之後再進一步說明。 (工商 ) #欣興 #評估 #疑遭 #電腦病毒 #欣興電子 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 台積電強招逼近搶市 英特爾晶片巨頭招牌狂掉漆 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 投資大老：新手散戶終將含淚收場 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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