勞動力發展署中彰投分署從去年開始推動「青年職得好評試辦計畫」，依青年個別需求提供客製化服務，透過深度就業諮詢及專屬工作卡，協助青年求職者掌握職場，至今年6月成功協助近300名失業超過6個月的青年就業。

勞動力發展署中彰投分署中彰投分署林淑媛指出，為解決15至29歲青年尋職困難問題，勞動部去年7月推出「青年職得好評試辦計畫」，協助連續失業6個月以上青年釐清職涯發展方向、提升求職技巧，運用職涯履歷表展現個人就業優勢。

青年在完成深度就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱連續達3個月以上並依法參加就業保險，可向公立就業服務機構申請發給尋職就業獎勵金3萬元。

廿六歲的小聖，從一所國立大學財富與稅務管理系畢業後，求職屢屢碰壁，對未來感到茫然，在朋友介紹下到彰化就業中心尋求協助。就服員在服務歷程中發現，小聖在職涯選擇及面試技巧的能力都顯得不足，所以推薦小聖參加「青年職得好評試辦計畫」。

透過職業心理測驗工具及深度就業諮詢，小聖了解到財務、會計及金融是適合自己的工作，自信心跟著提升許多。

就服員接著協助小聖擬定短期職涯規劃，第一階段先累積工作經驗，接著以提升自我英語能力及考取會計師執照為目標，並依小聖的能力及短期、打工的工作經驗建立一份職涯履歷表。

小聖以此份履歷表向雇主展現個人的就業優勢而獲得錄取，目前他已穩定就業超過3個月，並領取尋職就業獎勵金3萬元。

(中時 )