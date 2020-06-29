日月潭青年活動中心，超值特惠價迎賓

廖志晃／南投報導

疫情解封拚觀光！日月潭青年活動中心從6月30日起至10月30日，推出最超值、特惠專案，不分平、假日均可適用，住宿每房減免1000元外，使用振興券可再折抵面額的1倍，亦即使用500元振興券，可折抵1000元，每日限10組旅客。

日月潭青年活動中心總幹事柯經一表示，優惠內容包含最熱門的小木屋或唐式森林套房、自助式早餐、日月潭遊湖船票或自行車券，請大家把握機會。

柯經一表示，參加粉絲頁按讚、分享、及有獎徵答，可參加免費住宿券抽獎，將於7月31日抽出幸運得主，特獎日月潭中心價值1萬2000梅村別墅一晚（3房1廳）、二獎價值3800元小木屋一晚、3獎價值660元茶葉禮盒（日月潭紅茶、溪頭烏龍茶、阿里山高山茶）。

柯經一指出，日月潭活動中心占地8.4公頃，園區有歐式庭園草坪、自行車出租中心、營火場及森林步道，鳥語花香，還有多項國外引進的探索教育設施，夜間活動有日月潭奇幻光雕秀、螢火蟲特別秀及美空雲雀超時空演唱會等，也可客製化協助團體及企業設計活動，提升組織的效率與效能，緊鄰日月潭纜車站旁，交通便捷，搭乘環潭公車即可抵達，步行5分鐘可達環潭步道、步行10分鐘也可到伊達邵商圈。＃日月潭 ＃伊達邵

(中時 )