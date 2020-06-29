屏科大設立「多功能正負壓動物房」讓實驗動物的環境更完善，保障實驗者、實驗動物以及環境安全。（潘建志攝）

屏科大設立「多功能正負壓動物房」讓實驗動物的環境更完善，保障實驗者、實驗動物以及環境安全。（潘建志攝）

研發藥品、疫苗、健康食品等產品都需要動物實驗，屏東科技大學斥資400萬元打造「多功能正負壓動物房」，可進行第二級危險病原體實驗，保障實驗者、實驗動物及環境安全，現正與產業及醫院合作進行糖尿病、川崎氏症等研究。

負責建置的農學院副院長施玟玲說，生命科學研究領域中，動物實驗不可或缺，不過涉及到第二級感染源，例如金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、綠膿桿菌等實驗時，為了保障人及動物安全，需要更具安全性的負壓動物房進行，防止病菌外散。

新落成的多功能正負壓動物房有監控動物病原、微生物的清淨飼養區，能監控溫溼度、壓力、照明等，維持低噪音、低粉塵、無光害環境，並有獨立通氣式飼育籠及生物安全操作櫃，確保實驗動物的品質與健康，讓實驗員在安全環境中進行操作。

目前動物房正在進行「植物天然萃取物的功效評估」、「鱉油合併運動對老化大鼠的學習記憶改善功效」、「糖尿病的研究」等合作計畫，並將與高雄長庚醫院醫師郭和昌，進行「川崎氏症」的研究。

郭和昌說，川崎氏症是引發孩童心臟、血管受損的疾病，台灣發生率為世界第3高，團隊研究川崎氏症已15年，仍有無法突破處，因此與屏科大合作，希望藉由動物實試研發新的臨床治療，幫助得症的孩童。

(中時 )