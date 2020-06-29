國民黨高雄市長參選人李眉蓁今(29)日首度站路口拜票，地點選在選擇市府四維行政中心旁，象徵重返市府。同時，她也展現自信表示，會努力成為市民心目中的那位理想的市長。

李眉蓁今在臉書上表示，一早高雄下著大雨，但在來路口與市民拜票時，天氣就轉晴了，她指出這是市長補選選戰第一個街頭拜票，特別選在市府前的四維路與民權路口，是象徵「前進市府」的決心。太陽雖大，但比不過民眾的熱情和眉蓁對高雄的熱愛。

對於很多人問她對參選有沒有自信，李眉蓁說她想告訴大家：「你跟我都沒當過市長，我也在努力成為市民心目中，那位理想的高雄市長，你說實習生也好、見習生也罷，未來的日子裡你會看到我的成長」。

網友們也留言回應，「眉蓁議員，可提前告訴在哪個路口，或有什麼活動可以過去幫眉蓁議員打氣加油」、「好親切！笑容滿面！好陽光！象徵未來高雄的好活力！李議員加油！李市長加油加油」、「高雄給民進黨太多時間，希望選民能醒悟，眉蓁加油」。

(中時電子報)