我國政府為完善台灣智財環境發展，於今年修訂《上市上櫃公司治理實務守則》，提高企業智財的管理層級，藉以強化董事監督職責。

未來企業得IP者得天下，為提供產業界新興服務，國立政治大學產學營運暨創新育成總中心攜手勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（29）舉辦「智慧財產管理與公司治理之產學調研合作案簽約記者會」，宣布智財與公司治理調研正式啟動。

勤業眾信指出，智財與訴訟管理為企業永續發展關鍵核心，有助提高公司治理層級。在數位化與全球化的趨勢下，企業應建立內外部的專業人才網絡和智財管理系統，以即時應對智財危機；同時，企業應強化企業智財意識，提高投資意願活絡專利市場。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務與法律諮詢服務部營運長林宜信表示，2019年底證交所公布的「109年度（第七屆）公司治理評鑑指標」，已將智慧財產管理計畫制訂和執行情形新增於評鑑內容，希望整體推動企業轉型升級。

隨著時代持續變遷演進，智財管理的範疇已不僅限於商標專利，企業須從研發階段開始重視IP布局，同時，亦須強化避免侵權與訴訟管理。勤業眾信與政大產創總中心之合作案，即是希望提醒和提升企業對於智慧財產的重視程度。

目前勤業眾信亦已成立「法律科技創新服務團隊」，彙整了智慧財產的策略規劃面、執行面、與無形資產評價服務，未來將持續結合財務諮詢、風險諮詢服務專業，推廣智慧財產之重要性，協助企業從掌握執行關鍵、公司治理評鑑，以及最終落實呈現並成功獲得認同。

國立政治大學產學營運暨創新育成總中心營運長戚務君指出，過去公開發行公司只要在「研發循環」的內部控制，進行「智財的取得、維護與運用」之必要的內稽與內控，即可稱為智財維護管理。

(工商 )