因應後防疫時代的來臨，政府將於7月推出三倍券振興國內經濟，期望達到刺激消費、振興經濟的目標。玉山銀行響應政府政策，推出一系列豐富的三倍券活動，新戶刷3,000元最高可領3,000元，舊戶指定通路最高享10％以上回饋，將回饋升級再放大。

新戶線上申辦玉山指定信用卡，刷3,000元最高可領3,000元回饋！自2020年7月1日至8月31日新戶線上申辦Only卡、U Bear卡、Pi卡或家樂福聯名卡，並於2020年7月15日至9月30日綁定三倍券消費滿3,000元除可享首刷禮1,000元/P幣/家樂福即享券，另可獲政府提供的2,000元回饋金。

此外，為鼓勵民眾使用數位三倍券，玉山卡綁定三倍券消費，除了可享有原卡片及指定通路各項優惠外，玉山銀行額外再加碼1％回饋，指定通路最高可享10％以上回饋！（以家樂福聯名卡為例，綁定家樂福錢包於指定日期賣場內累計消費滿3,000元共獲得330元，含賣場300元即享券及30元現金回饋），而想領實體券的民眾們，於預購期間2020年7月1日至7月7日、2020年8月1日至8月7日兩梯次於線上刷玉山卡預購三倍實體券，可享2％現金回饋（上限100元）。

玉山銀行也協同合作夥伴們一起推出更多優惠方案，與全民一同迎接振興新時代，指定通路消費更划算：8月底前至燦坤、全國電子刷玉山卡，滿額最高贈1,388元刷卡金、2020年7月1日至8月9日廣三SOGO百貨滿額最高贈1,600元禮券、新光三越2020年7月9日至8月13日首11日最高回饋10％、5大電信業者2020年7月1日至9月30日單筆分期滿額最高贈600元刷卡金、2020年7月15至9月30日至家樂福不限金額消費享1次GOGORO機車抽獎機會。此外，藝文活動部分也與寬宏售票合作，2020年7月15日中午12點起推出限時限量振興加碼活動，百老匯音樂劇《歌劇魅影》原4,800元票區刷玉山卡可現折1,000元，眾多優惠讓卡友輕鬆購。

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