財政部國產署的國泰營區地上權案今（29）日開標，總共吸引2家業者投標，最終由全球人壽以97.8億元得標，而新光人壽以92.89億元惜敗。

國產署指出，國泰營區地上權案底價為61.16億元，全球人壽出價金額溢價率約59.9％，將近六成，可說是超乎預期的好成績。

(工商 )