黃子佼擔任新竹縣旅遊大使，29日出席記者會，他2月與4月帶愛妻孟耿如兩度造訪新竹縣，未事先安排的行程，反而讓喜歡冒險的兩人大感驚喜，包括路邊的獨立書店、古董店、客家美食，再到峨眉鄉隨意挑選的民宿餐廳享受湖景美食，加上過橋踏青，品嘗在地當季美食。

黃子佼直呼到新竹縣根本不用做功課，隨便吃都不怕踩雷，他只怕吃不下，巴不得有3個胃，「走在路上，還遇到縣民關切與安慰婚禮延期的新聞，太溫暖了」。他細數椪柑果汁、橘餅，還有內灣老街傳統美食，如知名野薑花粽、菜包、擂茶、黑糖糕等在地小吃，認為當地美食不只種類多元、價格親民，更重要的是各個店家口味都有超高水平。

黃子佼擔任新竹縣旅遊大使。（新竹縣政府提供）

接下旅遊大使身份的黃子佼特地選在記者會前一周，再度踏訪竹縣特色景區，身體力行幫大家先玩一遍。鍾情於搜集古物、熱愛有故事建築的他也再次對新竹縣景點感到驚奇，「原來竹縣還有好多地方，我現在才發現！竹縣真的是今年暑假一定要去的地方」。

(中時 )