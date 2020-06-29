大同(2371)明天舉行股東會，據聞市場派今年將委派逾100名天鷹保全人員，總動員人力規模將更甚去年。為保障其他合法股東能順利出席股東會會場，確保參與會議過程的人身安全與議事權益，大同公司嚴陣以待。

對於媒體名嘴蔡玉真臉書貼文，說大同頻喊「有中資」、「公司資安有危險」來欺騙社會。大同回應，依台北地檢署107年度偵字第19886號起訴書，及109年度偵字第8777號追加起訴書，先後起訴鄭文逸及其於台灣之股市炒手張莒華及林振興，起訴書明確記載鄭文逸及林宏信均坦承，欣同公司及新大同公司為鄭文逸所實質持有與控制之公司，今欣同及新大同負責人林宏信、楊榮光堂而皇之來競選大同今年董事改選，而提供資金的上海龍峰集團負責人任國龍也因涉炒股由北檢通緝中，大同有無非法中資股東，事實勝雄辯。

大同強調，百年大同過去三十年來配合國家資訊科技發展與資安需要，協助政府e化，負責內政部、海關、勞保局、國防部、軍情局、軍事安全總隊、軍購局採購中心等單位若干機敏系統建置，若遭非法陸資股東入主，有無國安問題不言可喻。

(時報資訊)