民俗專家翁燦燿分享一名案例，一名女子正值妙齡時期就過世，他生前上班的工廠，派了一名女領班代表參加喪禮，然而到了瞻仰遺容的階段時，女領班因為猶豫不決，惹怒死者，轉頭一看就發現遺照中的女子眼神由柔和轉為兇惡，回家後女領班的身體開始不舒服，背上更有一個「血手印」！

翁燦燿在節目《新聞挖挖哇》中分享，有一名女子年紀很輕就過世，她生前上班的工廠就派一名中年女領班代表參加喪禮，女領班到現場看到遺照中的這名女子原本眼神柔和，但到了瞻仰遺容的階段時，她因為猶豫不決，最後決定不要這麼做時，回頭卻驚見遺照中的女子眼神變為兇惡，她當場嚇壞急忙離開現場，回家後身體卻開始不舒服。

女領班代表工廠前去參加年輕女子的喪禮。

女領班瞻仰遺容時猶豫不決。

轉頭發現女子遺照上的眼神變為兇惡。

女領班身體不適半年後，驚見背上出現血手印。

女領班最後用去世女子爐裡燒剩的香拿回家磨碎敷在背上，才讓血手印消失不見。

女領班的肩頸持續不舒服半年多，不論中、西醫治療，也都未見好轉，後來找到師父才發現她的背上竟有一個血手印！於是讓她趕緊到去世的女子家中祭拜、誠心道歉，並將爐裡燒剩的香拿回家磨碎敷在背上，才讓血手印消失不見。翁燦燿表示，參加喪禮時，若不願瞻仰遺容就要下定決心，別猶豫不決，以免觸怒死者。

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(中時電子報)