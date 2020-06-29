今天是ECFA(兩岸經濟合作框架協定)簽訂屆滿10週年，當年簽約時擔任行政院長的前副總統吳敦義在臉書發文，擔憂這項曾讓台灣經濟有效提振的協議，會否宣告終止而衝擊台灣經濟？並提醒蔡政府不要只看眼前不看未來，以免害了經濟、人民。

吳敦義說， ECFA簽訂之際，正是台灣歷經金融風暴之後，且因八八風災重創，台灣經濟處於低迷狀態，這項兩岸的自由貿易協定，對台灣經濟發展確有如同及時雨的刺激作用，其中「早收清單」讓包括農漁業、金融、石化、機械、紡織品及汽車零配件業等產業，得以享受免關稅的優惠，讓很多我們的農漁民及從事相關行業的國人，可降低出口成本且因輸往大陸的數量甚多，獲取相當利潤。

他說，根據統計，自2011年迄今，台灣每年出口「早收清單」產品至大陸的金額約為200億美元左右，2017、2018年出現較明顯的成長，但至 2019年時，驟降至198億美元。觀察ECFA對台灣免除關稅的效益，則自2011年後逐年穩定成長，但2019年降至7.78億美元，為2014年以來最低，總計自2011年至2019年，關稅減免金額共達66.31億美元。

另有統計指出，2013年「早收清單」產品之石化產品出口金額達 97.43億美元，較 2010 年成長45.9％；另一產品自行車出口則創下25萬台的紀錄，為2010 年出口數量的20倍。而如以眾所關切的農漁產品觀察，「早收清單」降稅開啟我農產品出口契機，至今農漁業者仍深受其惠。

吳敦義說，當年要簽訂ECFA時，他擔任行政院長，特別指示經濟部、陸委會等部會，必須辦理多場說明會與公聽會，向國人詳細說明報告，並應與立法院充分溝通，以取得國人與立法院的信任及支持，故而，兩岸代表於2010年6月29日在重慶簽訂協議後，當年8月27日也在立法院表決正式通過，簽訂過程十分順利。

他說， ECFA的順利簽署，證明溝通與對話的重要，如果當時非經多場說明會或公聽會的舉辦，可能難以化解國人的疑慮，也可能無法獲致立法院的同意。相關部會同仁當時或許辛苦了，但大家的汗水並未白流。如今來看後續的「服務貿易協議」未能順利過關，一方面固然是遭民進黨刻意污名化，另方面或許是因與社會對話不足有關。

吳敦義說， ECFA的簽訂已滿10年，協定會否終止各界至為關心，儘管經濟部認為ECFA 影響外貿出口金額約只有5％，對我整體經濟影響不大，民間與企業界的看法顯然不同，因為全球最大貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」 (RCEP)將在今年完成談判與簽署，如果ECFA終止，台灣可獲加入RCEP的機會勢必更加渺茫，他提醒蔡政府不要只看眼前不看未來，以免害了經濟、害了人民。

(中時 )