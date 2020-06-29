英國《泰晤士報》29日報導，運輸部科學諮詢委員會本月提交1份報告，建議向所有網購消費者強制徵收類似塑膠袋稅的費用，以緩解網購送貨激增導致的污染。運輸部表示會考慮建議，未來可能展開公眾諮詢。目前尚不清楚收費細節及相關可能的影響。

報告指，免費送貨或退貨服務，導致消費者網購量大增。以2018年12月「黑色星期五」及感恩節長假的活動為例，退貨總額達24億英鎊。報告敦促，運輸部可透過「將送貨和退貨的真實成本轉嫁給客戶，以減少不必要的過度訂購」，並讓消費者認識網購的負面影響，同時鼓勵持續性網購。有評論指，上述措施將讓消費者在訂購或退貨時更加慎重，或轉向實體商店。

運輸部最新數據顯示，貨車的氮氧化物排放量在2007年至2017年間，大幅飆升了43%，至9.93萬噸；截至今年3月底，包括貨車在內的輕型商用車在英國共累計行駛811億公里，比10年前增長24%。網購巨人亞馬遜等近年轉用機器及小型自駕車等送貨。

(中時 )