國際郵輪「探索夢號」的船上設施，提供不一樣的海上遊體驗。（雄獅集團提供）

國際郵輪「探索夢號」8月展開3航次的跳島旅遊，金門縣府觀光處歡迎揪團親子遊。（縣府觀光處提供）

交通部觀光局長張錫聰（右）與金門縣府觀光處長丁健剛共推金門旅遊。（縣府觀光處提供）

金門副縣長黃怡凱（右一）與交通部長林佳龍（中）、雄獅旅遊董事長王文杰（左二）等人一起出席跳島旅遊啟動儀式。（縣府觀光處提供）

金門觀光大船就要入港了!全球第1艘復航的國際郵輪「探索夢號」將帶著遊客穿梭基隆、澎湖和金門，進行3航次的跳島旅遊。縣府觀光處規畫全套的迎賓遊程，要讓登島旅客看到金門最具特色的人文、自然之美。

這艘由雄獅旅遊與星夢郵輪合作推動「跳島旅遊」，在台灣海峽開闢藍色公路，駛出國內新航線的國際郵輪，敲定8／2、8／16、8／30共3趟航次，第1天從基隆港出發，第2天到澎湖，第3天抵達金門，第4天返程回基隆港，一次體驗澎湖花火節和金門戰地風光。

縣府觀光處將安排穿梭兩岸的「小三通」客輪到外海接駁遊客上岸，迎賓隊伍也安排在建國百年時寫下〈金氏世界紀錄〉的人力扛傳統藝陣「蜈蚣座」和饒富民俗風情的「公揹婆」擔綱演出。

金門副縣長黃怡凱今率同觀光處長丁健赴台北參加由雄獅旅遊主辦，交通部長林佳龍、觀光局長張錫聰、航港局長郭添貴與基隆市長林右昌、雄獅集團董事長王文傑等人出席的跳島旅遊記者會，溝通接待由海上而來的遊客籌備事宜。

黃怡凱表示，觀光處在6月上旬就走訪郵輪公司，力推金門跳島遊，並以親子同遊為主題，規畫包括DIY綁高粱掃把、手作風獅爺紅龜粿、營區水彈槍射擊體驗、尋找鱟的蹤跡認識「灘地上活化石」、全國唯一「官窯」捏陶彩繪DIY、夜間潮間帶導覽、生態體驗、一日農夫體驗等單元在內的暑期親子嘉年華活動，為讓遊客玩得開心、安心，搭乘郵輪入境金門旅客，還每人贈送1瓶防疫酒精。

觀光處也說明，國內掀起旅遊熱潮，縣府3月起看準市場脈動，力推「遊金門、類出國」，讓有搭機出國fu的金門行，成為離島旅遊的首選，縣府也適時協調航空公司班機和放大機型，迎接暑假蜂擁來到的遊客，期待國際郵輪的跳島旅遊，讓金門觀光走出一帆風順的新路子。

(中時 )