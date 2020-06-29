弘光科大生科系助理教授賴易成(左)和團隊發現「異鼠李素葡萄糖苷」具輻射保護作用。（陳淑娥攝）

弘光科大生物科技系助理教授賴易成團隊耗時近10年時間，證實塗抹「異鼠李素-3-O-β-D-葡萄糖苷」（Isorhamnetin-3-O-β-D-glucoside，簡稱「異鼠李素葡萄糖苷」），能保護正常器官或組織避免受放射治療輻射線傷害，目前已取得台灣與美國專利，接下來將進行人體臨床試驗。

放射腫瘤科醫師出身的賴易成表示，「異鼠李素葡萄糖苷」預防輻射動物實驗分別讓老鼠服用、塗抹，發現直接塗抹效果較好，並證實可有效保護細胞，也能對抗X射線及紫外線，還具DNA修復功能，未來可應用在醫療、美容等方面，範圍廣泛。

賴易成指出，「異鼠李素葡萄糖苷」是一種類黃酮，在很多植物中都有，例如：蘿蔔、茴香、沙棘、仙人掌果實、紅花等，不過含量極低，團隊發現從景天科台灣原生植物中萃取，含量是從蘿蔔萃取近400倍，但30公斤植物，也只能萃取到35公克。

賴易成表示，10年餘前，有位學生原本研究「異鼠李素葡萄糖苷」對「輻射增敏」效果，但一直沒結果，他反而意外發現該成分有「輻射保護」作用。團隊研究助理鍾綺雯坦承，曾懷疑「植物也能有輻射保護作用嗎？」經過多年實驗，不斷反覆驗證，每次實驗結果都很穩定，才相信天然植物真的很神奇！

(中時 )