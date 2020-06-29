小朋友當一日茶農，體驗採茶。（新北市立圖書館提供）

暑假將至，新北市立圖書館推出「在地遊學」親子共玩、共讀走讀學習活動，帶大小朋友們上山下海，體驗採筍、牽罟等最道地的新北在地文化，活動免費，7月1日起開放報名。

新北市圖表示，「在地遊學」親子走讀學習活動是結合在地特色的戶外閱讀活動，包括蘆洲分館的「小神將體驗」活動，特別與蘆洲忠義廟神將會合作，將讓小朋友扮小神將，當小小神將腳，親身體驗廟埕神將文化。

五股分館的「採筍趣」一日筍農體驗活動，將帶大家認識觀音山的綠竹筍，體驗採竹筍過程，學習辨別好吃的綠竹筍，了解綠竹筍從產地至餐桌的奇妙旅程，並認識觀音山的人文與生態。

萬里分館則邀請在地漁夫帶大家一起「牽罟」捕魚，體驗古早討海生活，認識傳統「牽罟文化」。青少年圖書館「一日木職人」，新店安坑木職人劉慶河師傅的將帶大家運用簡單有趣的木作，認識木工生活。

市圖表示，近40場不同主題的走讀活動，結合在地「職人」體驗，讓大小朋友可以透過實地觀察及DIY體驗，深入在地生活，更加認識新北特色產業文化。7月1日起陸續開放報名，相關活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw）。

(中時 )