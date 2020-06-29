台北知名咖啡廳「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」日前遭爆店內的小浣熊被老闆虐待，影片曝光後遭大批民眾痛罵，湯姓負責人29日總算在臉書上公開道歉，並透露浣熊目前平安健康，已經都交給動保處照顧。

咖啡廳湯姓負責人稍早在臉書發文，「真的對不起，對於過去沒有善盡飼主的責任照顧好飼養的動物，不夠耐心來面對這些動物，鄭重跟社會大眾道歉」，他解釋，起初第一次養浣熊時候不知道怎麼養，面對浣熊發情期很兇，不進籠子會兇咬，而希望請狗幫忙趕進籠子，這樣的方式似乎錯了，真的對不起，從前的事情，請原諒我。

咖啡廳負責人總算道歉。(摘自湯姓負責人臉書)

最後湯姓負責人也透露，目前浣熊平安健康，會尋找適合主人安置妥善照顧，在找到適合的雇主之前，浣熊均已交由動保處照顧。

「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」因為店內養了浣熊吸引大量人氣，但近日有網友PO出一段影片，爆料店內的活招牌浣熊竟遭到店裡的人虐待，只見男子牽著一條狗，放任狗咬小浣熊，小浣熊只能不斷哀嚎，但男子卻冷眼旁觀，事後遭到網友抨擊卻嗆聲要對爆料者提告，而湯姓負責人總算在今日出面道歉。

(中時電子報)