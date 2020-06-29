屏縣透過產官學共同合作，協助火龍果農進行產季調解，提高果品價值、更搶進國際市場。（林和生攝）

鑑於火龍果夏季產量供過於求，總造成價格崩跌，屏東縣政府為解決相關產銷問題，在工業局及清華大學團隊協助下，將AI人工智慧導入農場，以產季調節方式，轉攻價格較好的冬季市場，不僅成功為農民搶到外銷訂單，更增加果農收益。

屏東縣長潘孟安指出，台灣火龍果種植面積超過3000公頃，屏東縣占逾，堪稱全台最大產地，無奈因少子化及農村1／4高齡化所面臨的缺工問題，藉由整合專家、資金及技術來協助農民創新轉型，若案例成功可望運用到其他果品，協助農民有更好收入。

成功打造智慧農場的清大電機資訊學院院長黃能富表示，團隊引進人工智慧技術，應用在火龍果光照管控、疏花、授粉及選果分級，透過大數據分析，精準掌握光照時間、施肥與收成，甚至輔助包裝出貨的分類作業，達到平衡果品產量。

「現在不是請不起人、而是請不到人」，黃能富說，現在農場利用無人機空拍火龍果花朵照片，利用AI計算數量，進行產量預測，並藉由衛星空拍與影像分析，節省人力成本，且能掌握最佳採收期，「等於讓沒有經驗的人也能作對的事」，減少過去一半人力成本。

潘孟安強調，未來可望把成功經驗擴散至其他火龍果農場，經由智慧轉型，每公頃果園將可增加60萬元收益，每年預估500公頃的擴散推廣，將可增加3億台幣產值。

(中時 )