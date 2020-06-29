LINE Pay信用卡新卡面，以熊大、兔兔為主角分別搭配珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥、天燈、路跑等元素共5款，展現臺灣在地特色。（中信提供）

LINE Pay卡換卡面了！中國信託銀行銀行於今年7月1日推出LINE Pay信用卡新卡面，以熊大、兔兔為主角分別搭配珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥、天燈、路跑等元素共5款，展現臺灣在地特色。慶祝新卡面上市，並呼應新卡面美食元素，LINE Pay信用卡卡友享消費滿額贈小籠包、購買指定手搖飲料店之飲料及鳳梨酥享LINE POINTS最高10％點數回饋。

歡慶LINE Pay信用卡「新裝」上市，中國信託銀行打造 LINE Pay信用卡三大美食名店優惠，今年7月1日起至9月30日止，新卡消費累積滿新臺幣5,000元即贈鼎泰豐小籠包10入外帶兌換券一張，限量1萬份（需登錄）；今年7月1日起至8月31日止，於五大熱門手搖飲料店50嵐（限北區、中區指定門市）、迷客夏、大苑子、茶湯會與可不可熟成紅茶指定分店，以LINE Pay卡綁定LINE Pay支付可享LINE POINTS 5％點數回饋（每人回饋上限100點）；於微熱山丘購買鳳梨酥等禮盒享10％回饋（每人回饋上限300點）。

此外，LINE Pay新卡面信用卡卡等自御璽卡升等為商務御璽卡，刷卡不僅享一般消費LINE POINTS 1％ 點數回饋，海外消費享LINE POINTS 2.8％點數回饋，亦可享有商務御璽卡提供之機場接送、餐飲優惠等禮遇，即日起至今年12月31日止，更精選臺灣飯店優惠新臺幣2,900元起，方便商務御璽卡卡友於疫情趨緩時規劃國內旅遊。

尚未持有中信卡的民眾，於今年7月1日起至9月30日止完成申辦LINE Pay信用卡，並於核卡30天內累積消費滿新臺幣888元即可享新戶刷卡禮三選一，LINE官方授權24吋行李箱、8吋電風扇或是LINE POINTS 500點（需登錄）。首次申辦LINE Pay信用卡的卡友於活動期間內申辦亦可獲得首刷禮LINE POINTS 100點。中信卡優惠Facebook粉絲團於今年7月3日起至7月19日止舉辦「熊大珍奶店一日店員體驗」活動，民眾挑戰遊戲即有機會抽LINE POINTS 1,000點。

(中時 )