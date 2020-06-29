美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）相繼推出史無前例的寬鬆與紓困政策，加上主要國家宣布重啟經濟活動，市場信心逐漸回復，投資人目光再次轉向收益率較高的新興市場債券，刺激發行人發債意願，新興債市回復熱絡。

鋒裕匯理資產管理表示，新興市場債券具備三大利多：新興市場基本面有撐、利差水準仍具吸引力，當高利差水準時入場，持有一年正報酬機率較高，預期可持續受到市場青睞。

首先，新興國家基本面相對穩健，經歷新冠肺炎肆虐，2020年全球經濟預估將較去年衰退2～3％，不過新興市場衰退幅度較成熟國家小，並且有機會更早恢復過往水準。展望未來1～3年，新興市場國家的經濟反彈力道可望優於歐美等成熟國家。

其次，新興市場高收益債利差仍具吸引力，根據資料統計，截至6月19日，觀察新興市場高收益債指數利差為821基本點，相較於10年平均利差的540基本點，預估潛在至少300基本點的收斂空間。

第三，新興高收益債利差水準高時，持有一年正報酬機會高。根據資料統計，截至6月19日，當新興市場高收益債指數利差大於800時，持有一年正報酬機率為100％，持有一年平均報酬率為27.10％；當利差介於800與600之間，持有一年正報酬機率為100％，持有一年平均報酬為11.52％。

展望後市，鋒裕匯理新興市場債團隊分析，新冠肺炎危機仍會影響全球增長和企業收益，對於依賴出口、商品和旅遊業的國家影響尤甚，在相關國家的投資仍宜保持謹慎，現階段持續尋找較長天期債券，並重視投資組合的流動性。

鋒裕匯理新興市場債團隊表示，在5月底的投資組合當中，以大陸占比相對較高，主要是看好大陸政府的政策仍有操作空間，例如：人民銀行仍可繼續從存款準備金率下手，降低各類型銀行的資金成本，促進民間與企業融資需求。後續將持續觀察初級市場的投資機會，尤其是在投資級債資產中較折價者，例如：墨西哥；而在高收益債部分，對於存續期間較長、收益較高的高收益債國家相對看好，例如：烏克蘭。

最後，鋒裕匯理資產管理表示，資金近月回籠新興市場債券，不過著眼於全球第二波疫情可能再起、國際地緣衝突升溫，短期資產價格仍會有所波動，但應該較不會發生如3月的恐慌性下殺，以中、長期投資觀點出發，目前新興市場債券殖利率仍具相當吸引力。

(工商 )